Jovem morto em lan house é sepultado em Salvador

Sob muita tristeza e comoção, foi sepultado o corpo do jovem Samuel Felipe Pereira, 21 anos, na tarde desta terça-feira, 2, no cemitério de Periperi, em Salvador.

Felipe foi morto na tarde do último domingo, 31, dentro de uma lan house do bairro. O enterro contou com a presença de amigos, familiares e colegas de trabalho que demonstravam muita tristeza.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), após o enterro dezenas de pessoas foram até o local onde ele foi assassinado, deram as mãos, fizeram orações e sairam caminhado pelas ruas pedindo paz.

