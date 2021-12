Jovem morto após ataque na orla será enterrado nesta terça

"Foi homofobia! Não temos dúvida de que foi homofobia. Não levaram nada dele", afirmou, nesta segunda-feira, 11, a professora e ativista Carla Freitas, de 34 anos, amiga do estudante e produtor de eventos Leonardo Santiago Moura, 30, o Léo, espancado no Rio Vermelho em suposto ataque homofóbico no último sábado, 9.

Ele morreu no Hospital Geral do Estado (HGE) na manhã desta segunda, após cirurgia. Segundo boletim do posto da Polícia Civil no HGE, a causa da morte foi dispneia seguida de parada respiratória, mas a Secretaria da Saúde da Bahia, responsável pela unidade de saúde, não confirmou.

O enterro de Leonardo está marcado para as 10h desta terça, 12, no cemitério Campo Santo, no bairro da Federação.

Ódio homofóbico

A irmã do rapaz, Cláudia Moura, também levantou a possibilidade de agressão por ódio homofóbico, no site Dois Terços, especializado na temática LGBT. Segundo ela, Leo não foi roubado.

A Polícia Civil, no entanto, informou que o rapaz estava sem celular quando foi encontrado por pescadores, às 6h de sábado. Ele estava caído na areia da praia da Paciência, a 800 metros da boate gay San Sebastian, de onde havia saído antes do ataque.

Segundo a polícia, a vítima deu entrada duas vezes no HGE. Na primeira, teria se recusado a fazer tomografia da cabeça e do abdômen e, por isso, recebido alta médica após assinar termo de responsabilidade - versão negada por familiares.

"Duvido que ele tenha recusado atendimento. Se eles [médicos] tivessem atendido antes, veriam que ele estava com hemorragia interna", avaliou a vendedora Laila Moura, 30, irmã da vítima.

Segundo ela, quando chegou ao HGE, o irmão estava desnorteado, sem condições de responder por si. "Quando ele saiu, caiu e desmaiou. Um sargento [PM que trabalha no HGE] viu e nos ligou. Em momento algum o hospital entrou em contato com a gente", completou, abalada.

Laila Moura (esq.), irmã da vítima, clama por justiça (Foto: Margarida Neide l Ag. A TARDE)

Cirurgia no HGE

Leonardo Moura foi operado domingo à tarde, mas deu entrada no hospital pela segunda vez por volta das 15h de sábado, quando teria retornado à unidade de saúde reclamando de dores abdominais.

Na manhã desta segunda, familiares e um amigo que estava com Léo antes do ataque foram ouvidos pela delegada Mariana Ouais, da 1ª Delegacia de Homicídios (DH - Atlântico), mas não souberam dar detalhes sobre o caso. O amigo disse que, quando estavam na boate, nada de anormal aconteceu.

A delegada já solicitou imagens das câmeras de segurança de estabelecimentos próximos ao local da agressão. Até agora, a polícia só confirma que a vítima andou em direção à Barra quando foi espancado e que, antes, levou o amigo a um ponto de ônibus.

Em nota, a San Sebastian disse que "repudia qualquer ação violenta e de preconceito e continuará fazendo parte do grupo de pessoas e empresas que se indignam com casos como o do jovem Leonardo Moura". "Lamentamos a morte da vítima, nos solidarizamos com a família e torcemos para que a justiça seja feita", declarou.

Outra caso

Nesta segunda, após a notícia da morte de Leonardo viralizar nas redes sociais, outra denúncia de violência no Rio Vermelho foi publicada no Facebook. O cantor Marte Ventura, da banda Urbano Elétrico, postou que foi abordado e agredido por dois rapazes ao lado de quadra da rua da Paciência. A TARDE tentou contatá-lo, mas não teve resposta até a publicação desta reportagem.

O fato não foi registrado na 7ª Delegacia - Rio Vermelho, segundo o titular Antônio Fernando.

