Jovem morre por causa de celular em São Gonçalo do Retiro

O suspeito assaltou o Mercadinho Sacolão, em São Gonçalo do Retiro - Salvador, e, na saída, tentou roubar o celular de Marcos Danilo Guedes Costa, de 24 anos, que passava em frente ao estabelecimento por volta das 19h40 de quinta-feira, 14. Ele reagiu e foi ferido por três tiros, morrendo horas mais tarde. Na manhã desta sexta, 15, pouco mais de 13 horas depois, o Mercadinho Sacolão foi assaltado novamente e testemunhas afirmam que o crime foi praticado pelo mesmo suspeito.

O estabelecimento fica na Rua Direta da Baixa do Santo Antônio, na localidade da Baixinha do Santo Antônio. Nas duas situações, o suspeito portou uma arma e contou com auxílio de um comparsa.

Testemunhas contaram que, na noite de quinta, o suspeito chegou na carona de um Fiat Palio Weekend preto. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que ele toma uma quantia de dinheiro da mão de uma funcionário, no caixa, e saca a arma da cintura.

"Depois, ele pegou dinheiro do outro caixa e roubou as pessoas que estavam no mercado. Tinha umas dez pessoas na hora. Na saída, viu o jovem [Marcos Danilo] e gritou "Perdeu! Perdeu! Em seguida, só ouvi os tiros", contou uma testemunha.

O pai, Manoel da Silva Costa Filho, 48, disse que o celular ficou no bolso de Marcos. "O cara atirou porque ele não entregou o celular. O celular dele custou R$ 4 mil, é daqueles grandes. Ele deu uma rasteira, mas não pegou, e deu um tapa no rosto do bandido", afirmou ele.

Homem assaltou o mercadinho e, horas depois, um outro com capacete voltou para roubar (Foto: Reprodução l YouTube)

Estava noivo e tinha filho

Um morador contou que o celular de Marcos Danilo caiu, ele foi pegar e o suspeito entendeu o gesto como uma reação e atirou. O jovem foi baleado no pescoço e na barriga. Segundo o pai, ele estava acompanhado de um amigo. Marcos Danilo foi levado por populares à UPA San Martin, em Santa Mônica, onde morreu.

O jovem era ajudante de pedreiro e estava noivo. Ele deixa um filho de 6 anos de outra relação. Nos finais de semana, ajudava o pai a vender frango assado. O enterro está previsto para este sábado, 16, às 10h, no Cemitério Quinta dos Lázaros. Na Centel, a morte de Marcos foi registrada como latrocínio. O caso é investigado pela 11ª DT (Tancredo Neves), mas ninguém informou sobre o crime.

Pouco antes das 9h da manhã desta sexta, um homem com capacete de motociclista assaltou o Mercadinho Sacolão e clientes novamente. Moradores contaram que ele chegou na carona de uma moto. Apesar do capacete, o suspeito foi reconhecido por uma testemunha por causa um arranhão na testa.

