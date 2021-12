Jovem morre em confronto com PMs no bairro de Itapuã

Flávio dos Santos França, de 22 anos, morreu na noite deste sábado, 19, durante confronto com a polícia, na localidade conhecida como Baixa do Dendê, no bairro de Itapuã, em Salvador. As informações foram divulgadas pela Secretaria da Segurança Pública (SSP), na manhã deste domingo, 20.

Segundo o órgão, Flávio que já tinha sido preso no mês de julho por tráfico de drogas e porte ilegal de armas, ao ser abordado por equipes do Pelotão Especial Tático Ostensivo (Peto) da 15ª Companhia Independente da Polícia Militar (Itapuã/CIPM), atirou nos militares com ajuda de mais cinco suspeitos.

Com ele, foram apreendidos um revólver calibre 38, dez pinos de cocaína, seis porções de maconha e três de crack. Já na prisão do mês passado, a PM encontrou com Flávio 273 pedras de crack, 100 trouxinhas de maconha, um revólver calibre 38 e uma caderneta com a contabilidade da venda de entorpecentes.

Ele foi socorrido encaminhado para o Hospital Menandro de Farias, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), mas não resistiu. Os outros suspeitos conseguiram fugir.

