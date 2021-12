Jovem morre em confronto com PM após tentar violar tornozeleira

Rogério Santos Silva Júnior, de 18 anos, morreu na manhã deste domingo, 29, após confronto com policiais militares no bairro do Uruguai, em Salvador. Ele era monitorado por uma tornozeleira eletrônica e, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), tentou violar o equipamento.

De acordo com a polícia, agentes da Secretaria de Administração Prisional e Ressocialização (Seap), responsável pelo monitoramento das tornozeleiras, descobriram que o jovem tentou retirar o equipamento.

Por meio do GPS do equipamento, ele foi encontrado na rua Dom Avelar, no Uruguai. Ao perceberem que o jovem estava armado, os agentes acionaram a 17ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Uruguai).

Ainda conforme a SSP-BA, Rogério foi flagrado com revólver e teria reagido ao perceber a presença dos militares. Ele foi ferido, socorrido para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiu aos ferimentos.

Informações preliminares apontam que Rogério cumpria pena por tráfico de drogas. Arma e munições foram apreendidas.

