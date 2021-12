Jovem morre e outras pessoas são feridas em Cosme de Farias

Um jovem de 22 anos foi morto na travessa Antônio Viana, no bairro de Cosme de Farias, em Salvador. O crime ocorreu na noite desta terça-feira, 13, por volta de 19h, quando outras duas pessoas também foram feridas na mesma localidade.

A Superintendência de Telecomunicações (Stelecom) não soube informar se as duas situações de violência estão relacionadas.

Ainda de acordo com o órgão, Marcus Vinicius Santos Paixão foi alvejado na cabeça, no tórax e nas costas. Ele morreu no local.

As outras duas pessoas, que ficaram feridas, foram socorridas para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama.

A Stelecom informou que o jovem tem passagem pela polícia e que a motivação para o crime seria uma disputa entre facções rivais.

