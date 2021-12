Jovem morre e mulher é baleada em bar no Costa Azul

"Perdeu, perdeu! Vai morrer todo mundo". Estas, segundo testemunhas, foram as palavras ditas pelos homens que chegaram à Rua Desembargador Manoel Pereira, no Costa Azul - na localidade do Inferninho -, atirando em um grupo de pessoas que estava em um bar, na noite da segunda-feira, 8.

Na ação, Juan Genalde Silva Santos e Lidiane das Dores Oliveira, ambos de 21 anos, foram baleados. O rapaz foi atingido em uma das coxas e no abdômem e morreu às 5h da manhã desta terça-feira, 9, no Hospital Geral do Estado (HGE). Lidiane foi ferida de raspão nas nádegas, recebeu atendimento no Hospital Geral Roberto Santos (HGRS) e já teve alta.

Conforme a delegada Marilene Lima, do Departamento de Homicídios (DHPP), 12 criminosos participaram do crime. Eles chegaram à rua, por volta das 11h, em dois carros - um VW Gol preto e um Fiat Siena branco - e em duas motos.

Sob anonimato, um policial civil afirmou que a disputa por pontos de tráfico de drogas na região motivou o crime. "É a guerra do tráfico. Fizemos uma operação lá, estava tudo calmo. Mas agora...", analisou ele.

Para o policial, as vítimas não eram os alvos dos criminosos. De acordo com ele, os jovens não tinham envolvimento com a criminalidade, no entanto, estavam na hora errada e no lugar errado. Na rua, os moradores estavam apreensivos e evitaram dar mais detalhes da ação à reportagem.

A reportagem procurou a assessoria do Instituto Médico Legal Nina Rodrigues para saber se o corpo de Juan havia sido liberado. Contudo não obteve êxito. A delegada Mariana Ouais, titular da 1ª Delegacia de Homicídios (DH/ Atlântico), aguarda a família de Juan e Lidiane para prestarem esclarecimentos. Até a noite desta terça-feira, nenhum suspeito havia sido identificado e preso.

