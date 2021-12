Jovem morre dentro de supermercado após ser esfaqueado

Um jovem foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira, 2, com sinais de esfaqueamento dentro Bompreço, da avenida Joana Angélica. O rapaz foi atacado fora do estabelecimento comercial e entrou na loja ensanguentado pedindo ajuda. Mas acabou não resistindo, segundo a assessoria do Bompreço.

Por conta do crime, o supermercado está fechado. A previsão é que seja reaberto na tarde desta quinta.

A motivação do crime ainda é desconhecida. O caso será investigado pela Polícia Civil.

