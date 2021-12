Jovem morre baleado e adolescente fica ferido em Amaralina

A morte do pedreiro Walisson dos Anjos de Araújo, de 21 anos, e a tentativa de homicídio contra um adolescente de 17, na tarde desta sexta-feira, 20, na Praia do Budião, em Amaralina, ainda é um mistério para os familiares dos jovens e para a polícia.

Eles foram surpreendidos, por volta das 13h, por três homens em duas motos, quando seguiam a pé para praia. Segundo a doméstica Rosicléia Santos, 40, tia do adolescente, eles saíram de casa, no bairro da Santa Cruz, dizendo que iriam jogar bola na praia.

Ela afirmou que os amigos tinham o costume de ir ao local sempre à tarde.

Estado grave

Rosicléia não soube informar o que pode ter motivado o crime contra os jovens. "Eles são estudantes e trabalhadores. Não se envolvem com nada [criminalidade]", afirmou ela, muito abalada.

O adolescente levou três tiros nas costas e no tórax. Até a noite, ele permanecia internado no Hospital Geral do Estado (HGE), em estado grave.

