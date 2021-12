Jovem morre após ser deixado baleado perto de casa

Um jovem de bem, tranquilo e evangélico. Assim é descrito Victor Juan Figueredo Vila Nova Cruz, 19 anos, que morreu após ser encontrado baleado, na noite de terça-feira, 16, na Estrada das Barreiras, no bairro do Cabula.

Segundo familiares, passava das 7h quando ele saiu de casa, na Vila Dois Irmãos, e cerca de 1h30 depois, apareceu ensaguentado na carroceria de um veículo que lhe prestou socorro. Conforme a Central de Polícia, Victor tinha nas costas diversas perfurações de arma de fogo.

Ele chegou a ser levado para o Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), mas não resistiu aos ferimentos. No local onde o jovem teria sido encontrado, na Rua Fernando Pedreira, a poucos metros de onde morava, um comerciante disse que, apesar de conhecê-lo há pouco tempo, era um "menino na dele, sem envolvimento".

A irmã de Victor, a auxiliar administrativa Viviane Figueredo, 31, disse que o irmão era trabalhador e frequentava a igreja Universal. "Ninguém tem o direito de tirar a vida de outra pessoa. Ninguém", desabafou.

Uma versão relatada na região onde Victor foi encontrado é a de que ele teria sido vítima de assalto. Uma senhora, a qual diz ter testemunhado a cena, contou à Vivian que o irmão dela acabou baleado por ter reagido à suposta abordagem dos criminosos.

Boletim registrado no posto policial do HGRS informa, entretanto, que o Victor deu entrada na unidade com celular, dinheiro e uma molho de chaves. Já o homem que o socorreu disse que um Corsa cinza o deixou no meio da rua. Victor não tinha passagem pela polícia. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investigada o caso.

Novo em Salvador

Familiares contaram que Victor morava em Salvador há cerca de nove meses. Até então, ele vivia com a mãe, no município de Simões Filho. Na manhã de terça, o rapaz havia saído cedo de casa, para distribuir currículos.

Segundo Viviane, irmã por parte de mãe, embora fosse esforçado e fizesse bicos lavando carros e em oficinas, Victor almejava conquistar o primeiro emprego com a carteira assinada. O corpo dele foi enterrado na tarde de ontem sob clima de revolta.

