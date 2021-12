Jovem morre após ser atropelada por ônibus no Cabula

Uma mulher de 22 anos morreu na manhã deste sábado, 28, após ser atropelada por um ônibus, da empresa Joevanza, na Av. Silveira Martins, no Cabula, em frente ao prédio da telefônica Oi. De a acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar, Sara Souza Ribeiro da Silva, estava a caminho do trabalho quando foi atingida pelo ônibus.

A Transalvador não soube dar detalhes do que poderia ter causado o atropelamento. O órgão informou ainda que, até 9h, o corpo da vítima continua no local a esperada da Polícia Técnica.

Agentes da Transalavdor já estão no local para monitorar e ajuda na organização do trânsito.

Nas últimas 24 horas, a órgão de trânsito registrou 11 acidentes, com 10 feridos e 1 vítima fatal.

