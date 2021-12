Jovem morre após ser atropelada por micro-ônibus no Imbuí

Uma jovem de 21 anos morreu, na noite deste sábado, 10, após ser atropelada por um micro-ônibus no bairro do Imbuí, em Salvador. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), a vítima foi identificada como Laura Lavínia Cassaes dos Santos. Ela foi a óbito no local do acidente.

A Polícia Militar informou que o caso aconteceu na rua das Araras, nas proximidades da Praça do Imbuí, por volta das 18h30. No entanto, o órgão não soube informar as circustâncias do atropelo.

Testemunhas informaram ao Portal A TARDE que a vítima saiu correndo pela pista, após uma briga com o namorado, causando o acidente, mas nada foi confirmado.

Até o momento, não há informações sobre o sepultamento da jovem. O motorista do micro-ônibus foi encaminhado para a 9ª Delegacia Territorial (DT/Boca do Rio) e posteriormente para a Central de Flagrantes, na avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM).

adblock ativo