Jovem morre após briga em evento de som em Cajazeiras 10

Uma briga durante um "paredão de som" terminou com o assassinato de mais um jovem na noite do último domingo, 3, no largo do Setor 2, em Cajazeiras 10, Salvador. A versão dada por moradores revela que Caio Winston Ferreira das Neves, 21 anos, ainda tentou fugir após ser baleado, mas foi perseguido e ferido novamente.



Conforme os relatos, ele bebia com amigos em um barraca, quando se envolveu em uma confusão com um homem. "Ele ficou provando o rapaz, procurando confusão. Aí o rapaz sacou um 38 [revólver de calibre 38] e atirou. Ele correu e, logo depois, dois homens em uma moto foram atrás e atiraram nele de novo", contou um homem.

Caio levou dois tiros na cabeça, além de um tiro e uma facada em uma das pernas, de acordo com informações da assessoria de imprensa da Polícia Civil. "Antes do assassinato, os policiais [militares] estiveram aqui e mandaram diminuir o volume do som. Os caras obedeceram, mas depois que os policiais foram embora, aumentaram de novo", disse outro morador. Segundo ele, todo final de semana ocorre 'paredão de som' no largo do Setor 2, a partir das 18h. "Sempre tem confusão", completou.

Polícia ainda sem pistas

Moradores contaram que Caio morava na localidade de Cajazeira 9, também conhecida por Jardim das Mangabeiras. A reportagem não localizou nenhum parente dele.

A assessoria da Polícia Civil informou que as circunstâncias do crime, bem como a autoria e motivação, ainda são desconhecidas da polícia. O caso será investigado pela 2ª Delegacia de Homicídios (2ª DH/ Central), do Departamento de Homicídios (DHPP).

Nesta terça-feira, 5, faz um mês que a estudante Vanessa Silva Santos da Natividade, 21 anos, foi assassinada com um tiro no tórax, quando participava de uma festa com 'paredão de som' na Rua São Cristóvão, em Sussuarana Velha. Ela morreu no local. A jovem foi baleada durante uma troca de tiros entre traficantes rivais, conforme versão da polícia.

