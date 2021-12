Jovem morre após briga em bar em Cajazeiras 11

Coube à reportagem contar ao pai como o filho foi morto. "Como foi? Eu estava trabalhando. Não sei de nada. Foram 19 tiros?", questionava o porteiro Luiz Carlos Barbosa Lima, 61 anos. O filho dele, Anderson da Silva Lima, 23, foi assassinado após uma briga durante uma festa na casa de eventos Espaço Livre, no final de linha do bairro de Cajazeira 11.

Houve uma confusão com um adolescente durante a festa, mas a polícia ainda não confirmou se Anderson participou da confusão. Logo depois, a vítima foi para o lado de fora do estabelecimento e correu após três homens surgirem atirando aleatoriamente.

Os homens correram atrás dele e o assassinaram com 19 tiros. Anderson foi ferido no rosto, nádegas, braços, perna direita e costas. O crime ocorreu por volta das 22h de domingo, 3. Esta é a versão da Polícia Civil. Ao ouvi-la, os olhos do pai ficaram ainda mais marejados. Ele bateu na grade de proteção do Setor de Liberação de Corpos do Departamento de Polícia Técnica e lamentou.

"Perdi meu filho de graça. Mataram meu filho de graça. Um menino pacato, trabalhador", disse Luiz, deixando transparecer um enorme esforço para se manter forte.

Foi curtir a noite

Anderson vendia caldo de sururu na orla de Salvador durante os finais de semana. Domingo não foi diferente. Ele havia acabado de chegar, em casa, e resolveu ir à festa com um primo, que estava acompanhado pela mulher grávida. Seu Luiz disse que após a confusão, o primo e a mulher foram para casa.

No início da tarde desta segunda-feira, 4, a porta da casa de eventos onde houve a confusão estava aberta e havia um grupo de homens. Ao perceberem a presença da reportagem, um deles tratou de fechar a porta. Nenhum morador quis falar sobre o caso.

