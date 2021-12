Jovem mata irmão após briga por sexo no colchão

O jovem Isaque da Silva dos Santos, 18, matou o próprio irmão com uma facada no tórax, Hamilton César dos Santos Filho, 17, na casa em que moravam no bairro de Praia Grande, subúrbio de Salvador, na última segunda-feira, 11.

De acordo com a Polícia Civil, o crime foi motivado pela discussão que ocorreu entre os dois irmãos, já que Hamilton viu Isaque fazendo sexo com a namorada no colchão em que ele dormia. Ainda segundo a polícia o adolescente foi tomar satisfações, já que ficou inconformado ao ver o colchão em que dormia sendo usado pelo irmão e a cunhada. Isaque já foi internado quando era menor de idade no Centro de Atendimento ao Menor (CAM), por roubo.

Além de ser contido por populares, minutos após o crime que ocorreu na Rua Ademir Peixoto, Isaque foi preso por policiais da 18ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Periperi) e encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde foi autuado em flagrante por homicídio qualificado, pelo delegado Reinaldo Mangabeira, titular da 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS). A faca utilizada por Isaque foi encontrada no quintal da casa dos irmãos e encaminhada à perícia do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

adblock ativo