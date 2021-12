Jovem mata avó, fere o companheiro dela e se joga de prédio em Patamares

Kayure Delano de Vasconcelos Bezerra Lima esfaqueou a avó, Rosana Maria de Vasconcelos Moreira Lima e tentou matar o companheiro dela, Francisco Moreira Lima Filho, dentro de um apartamento em Patamares, na orla de Salvador. Em seguida, o rapaz se jogou do 4º andar do prédio no condomínio Terrazo Verona, localizado na rua Bicuíba.

A mulher não resistiu aos ferimentos e morreu dentro de casa. Já o marido dela foi levado para o Hospital Geral do Estado, na avenida Vasco da Gama. O jovem também foi socorrido para o Hospital Menandro de Farias, em Lauro de Freitas.

Inicialmente, a Polícia Militar identificou as vítimas como madrasta e pai do suspeito, mas a informação foi corrigida pela Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Policiais da 15ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) estiveram no local do crime, que foi isolada para realização da perícia, mas não informaram como o suspeito feriu o marido da avó, nem o estado de saúde deles.

A motivação do crime ainda é desconhecida e será investigada por policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

