Jovem leva tiro na cabeça, se finge de morta e sobrevive

A jovem Érica Cristina dos Reis de Santana da Silva, de 25 anos, sobreviveu ao se fingir de morta depois de ser baleada, com dois tiros na cabeça, por suspeitos dentro de casa, no bairro de Nova Brasília, em Candeias (Grande Salvador). Ela estava com a companheira Valdineia Bahia de Oliveira, 29, que também foi atingida e morreu no local.

Na madrugada desta terça-feira, 1º, três homens invadiram o imóvel do casal, situado na Rua Horácio Pinto, as colocaram de joelho e realizaram os disparos. Valdineia foi a primeira a ser baleada e não resistiu.

Érica se fingiu de morta e depois foi até a delegacia pedir ajuda junto com o filho de sete anos, o qual presenciou toda ação. "Foi uma cena chocante. A criança está traumatizada", afirmou o titular da 20ª DT (Candeias), Marcos Laranjeira.

Segundo o delegado, o autor do crime já foi identificado e trata-se de um adolescente de 16 anos que agiu a mando de um traficante que está no presídio. "A motivação inicial seria o fato de o traficante que está preso não permitir que as vítimas saíssem do movimento do tráfico de drogas. Ele disse: 'Ou continua ou morre'", contou Laranjeira.

Ele disse também que um tio de Érica é traficante perigoso e disputa o domínio do tráfico na cidade com o mandante do crime e isso também pode ter motivado o crime.

Ainda conforme o delegado, dois homens participaram da ação dando suporte ao adolescente, mas ainda não foram identificados. Um deles armado com uma espingarda calibre 12.

Quer deixar o crime

De acordo com Marcos Laranjeira, tanto Valdineia quanto Érica já foram presas por tráfico de drogas. Esta última foi atendida no Hospital Municipal de Candeias e depois transferida para o Hospital do Subúrbio, na capital baiana, e já recebeu alta.

Érica já prestou depoimento e disse ao delegado que pretendia deixar a vida do tráfico, o que não foi aceito pelo traficante que ordenou o crime.

Ainda segundo delegado, o adolescente que cumpriu a ordem já foi apreendido por tráfico de drogas e homicídio. "O menor é perigosíssimo. Ele faz parte do grupo de extermínio dos traficantes", declarou.

O delegado esclareceu também que os suspeitos são membros da facção Caveira, a qual controla o tráfico de drogas em Candeias. "Eles são responsáveis pela maioria dos homicídios na cidade, que são motivados por dívidas tanto de usuários quando dos próprios vendedores", explicou.

