Jovem Jornalista A TARDE premia vencedores na próxima sexta

Para marcar o encerramento das atividades em 2015, o Programa A TARDE Educação entrega nesta sexta-feira, 11, o prêmio dos ganhadores do Concurso Jovem Jornalista. A cerimônia será realizada no Museu de Arte da Bahia, na Graça.

Para Geórgia Oliveira, coordenadora do programa, a proposta principal é despertar novos talentos. "O concurso Cultural visa, sobretudo, estimular o protagonismo juvenil. A ideia é promover a descoberta de talentos através dos vieses da comunicação", explicou.

Destinados aos alunos de escolas públicas e privadas, dos níveis regulares e de educação de jovens e adultos, o concurso, que teve como tema "Histórias de Vida", foi dividido nas categorias tirinhas, reportagem escrita, artigo de opinião e videorreportagem, de acordo com o nível de ensino. Para cada categoria foram escolhidos seis finalistas - quatro serão premiados.

Levando em conta que o desenho e a ludicidade também fazem parte dos processos de formação educomunicativas, o Jovem Jornalista contou com a categoria Tirinhas, destinada para os alunos do ensino fundamental, o que para a professora Sabrina Anjos, orientadora de uma das alunas finalistas, funciona como incentivo para despertar outras linguagens.

"Seria muito complicado trabalhar texto com os alunos dessas séries, mas as tirinhas nos dão essa possibilidade. Com elas é possível fazer com que os alunos possam, além de construir um roteiro, se divertir com o desenho", conta a pedagoga, que trabalha no município de Barra do Mendes. Os nomes dos finalistas estão no site.

