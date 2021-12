Um motociclica foi baleado na madrugada desta terça-feira, 17, por volta de 1h30, durante uma blitz da Guarda Municipal, na avenida Bonocô, nas proximindades do Dique do Tororó.

Bruno Conceição Santos, 25, foi atingido no braço esquerdo. Ele está internado no Hospital Geral do Estado (HGE).

De acordo com ocorrência registrada no posto policial do HGE, Bruno alegou que estava com o documento vencido e por isso não parou na blitz. Ao perceber que o motociclista tinha furado o bloqueio montado pela Guarda, um dos agentes realizou o disparo que atingiu Bruno.

Na manhã desta terça, Bruno permance internado no HGE, onde deve passar por cirugia nas próximas horas. A 6ª Delegacia Territorial de Brotas investiga o caso.

Outro caso

No mês passado, uma ocorrência envolvendo a Guarda Municipal gerou muita polêmica. No dia 13 de abril, Anderson Santos de Araújo, 33 anos, morreu após ser baleado por um agente da Guarda Municipal no Comércio, próximo ao Mercado Modelo.

Em vídeo que circula na internet [confira abaixo] é possível ver o momento em que Guardas Municipais cercam o homem apenas de bermuda. Assustado, ele entra no mar e depois corre. Um agente, então, saca o revólver e, instantes depois, surge sons de disparos.

Com passagens por furto, roubo e tráfico de drogas na região do Centro Histórico, Anderson era alvo de uma operação da 1ª Delegacia Territorial dos Barris, onde era investigado. Durante a ação, policiais daquela unidade solicitaram apoio de uma equipe da Guarda Municipal, que fazia ronda no Comércio.

Joanildo Ferreira dos Santos, um dos guardas municipais que participou da ação e teria efetuado o disparo que matou Anderson, se apresentou à polícia e prestou depoimento. De acordo com ele, o tiro que resultou na morte de Anderson foi disparado de modo acidental. Em nota, a Polícia Civil informou que o DHPP instaurou inquérito para apurar o caso.

Da Redação Jovem fura blitz e é baleado por Guarda Municipal

