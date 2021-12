Jovem faz questão de ser capturado para escapar de ameaças

Em uma ação inusitada e de puro desespero, um adolescente de 16 anos manteve um comerciante de 75 anos sob a mira de uma faca por quase duas horas, na manhã de sexta-feira, 13, na Rua Santos Titara, bairro Massaranduba, em Salvador. A vítima estava dentro do Armarinho Maria do Carmo, do qual é proprietário. O adolescente foi apreendido por policiais da 17ª CIPM (Uruguai) e levado à Delegacia Para o Adolescente Infrator (DAI).

Segundo a delegada Patrícia Atanázio Gandini, ele contou que a intenção era chamar a atenção da polícia, da população e da imprensa, pois estava sendo ameaçado de morte por traficantes de drogas do bairro. "O objetivo dele era ser apreendido para não morrer", reafirmou a delegada.

Em conversa com a reportagem, o jovem disse que estava jurado de morte por um homem que havia ameaçado sua namorada, grávida de sete meses, e uma prima. "O pivete ameaçou elas, aí eu perguntei se ele tinha disposição para trocar murro comigo. Só que ele desconfiou que eu estava armado e não veio", revelou ele, afirmando que estava com uma pistola ponto 40.

De acordo com ele, a situação se agravou depois que o suspeito e outro comparsa o pegaram, na noite da quinta-feira. 5, e lhe espancaram. "Me pegaram quando fui levar minha noiva para a escola. Me quebraram, fiquei quatro horas desacordado no HGE", afirma mostrando o nariz quebrado.

Vítima perdoou

"Eu cheguei e disse para ele: 'Oh, véio, a parada é o seguinte: estou fazendo isso, por isso e aquilo. Ele ficou calmo porque sabia que eu não iria fazer nada com ele", revelou o adolescente, declarando que conhece o idoso desde criança.

Filho adotivo e na vida do crime desde os 12 anos, ele informou que está arrependido e não queria mais ficar apreendido. "Não quero mais ficar preso, não. Minha noiva está grávida, tenho que cuidar dela".

Segundo a delegada, o idoso não ficou ferido na ação. "Ele esteve aqui, foi ouvido e disse que perdoava ele [adolescente]. O jovem será encaminhado ao Ministério Público da Bahia (MP/BA).

