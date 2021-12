Jovem é preso suspeito de tráfico de drogas na Federação

Genivaldo Freitas Vaz, de 24 anos, foi preso suspeito de tráfico de drogas na tarde desta segunda-feira,29, durante operação policial na região conhecida como Alto da Bola, no bairro da Federação, em Salvador.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA) informou que as Rondas Especiais (Rondesp Atlântico) apreenderam com o jovem 1kg de maconha, 11 pinos de cocaína, 15 munições calibre 38 e duas nove milímetros, além de dois pacotes com 1.500 pinos vazios para comercialização de cocaína.

O suspeito e o material foram encaminhados para a 7ª Delegacia Territorial (DT/Rio Vermelho). Ele responderá por tráfico de drogas e posse ilegal de munição de uso restrito.

Material apreendido pela polícia com o suspeito

