Jovem é preso suspeito de matar integrante de grupo criminoso rival

Ruan Carvalho e Carvalho, o "Bonitão", de 19 anos, foi preso na manhã desta terça-feira, 5, na rua Santos Dumont, no bairro de Pau da Lima, em Salvador, suspeito de ter assassinado Luã Henrique Santana Farias Santos, que seria integrante de um grupo criminoso rival. O homicídio teria ocorrido na tarde de segunda, 4, na rua São José, no mesmo bairro.

De acordo com a polícia, o homem ainda contou com a ajuda de um comparsa, identificado pelo apelido Rasta, que está sendo procurado. Luã foi morto com dois tiros na cabeça e um no tórax. A arma utilizada no crime não foi encontrada pela polícia.

O delegado Reinaldo Mangabeira, titular da 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central), unidade responsável pela prisão, contou, por meio de nota divulgada pela Polícia Civil, que Ruan integrava uma quadrilha responsável por vários homicídios ocorridos em Pau da Lima, desempenhando a função de "olheiro" do grupo. "São traficantes e homicidas perigosos, que ameaçam as pessoas na localidade causando medo nos moradores”, explicou o delegado.

A polícia ainda investiga o envolvimento da quadrilha na morte de Joadson Santos de Santana, filho de um policial militar, morto em maio deste ano, na rua Santa Luzia, em Pau da Lima, e de Joanita dos Santos de Jesus, no mês de junho.

Ruan, que já tem passagem por roubo, foi autuado em flagrante por homicídio e associação criminosa. Ele já foi encaminhado ao sistema prisional.

