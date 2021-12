Jovem é preso por oferecer passagens do SalvadorCard no valor de R$ 3

Caíque Santos Cruz, o Carioca, de 21 anos, foi preso em flagrante, por investigadores do Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc), por oferecer passagens dos cartões do SalvadorCard a usuários do transporte coletivo na Estação da Lapa, em Salvador, nesta terça-feira, 6. A viagem no ônibus era oferecida pelo valor de R$ 3.

De acordo com a Polícia Civil, os agentes estavam no terminal quando suspeitou de Caíque, que assediava os passageiros no local. Durante a abordagem, o rapaz tentou correr, mas foi contido e preso. Com ele, foram encontrados quatro cartões que eram utilizados no golpe.

Caíque já tinha um mandado de prisão em aberto por roubo, expedido pela 3ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, cumprido imediatamente na unidade. Ele foi autuado em flagrante por estelionato e está à disposição da Justiça.

adblock ativo