Jovem é preso mais um vez após assalto a ônibus em Salvador

Thiago dos Santos Belo, de 21 anos, foi preso nesta segunda-feira 31, depois de ter assaltado um ônibus na avenida Carlos Gomes, no Centro de Salvador. O suspeito foi capturado por policiais do Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc) e reconhecido pelas vítimas.

O crime aconteceu por volta das 8h30, próximo ao prédeio do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Thiago assaltou os passageiros e o cobrador, mas foi detido em seguida. Ele foi reconhecido pelos passageiros do ônibus que fazia a linha Cabula 6/Ondina.

Segundo a polícia, Thiago atuava na região da Cidade Baixa e Centro e já tinha passagens por praticar assaltos a coletivo. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de roubo e será encaminhado ao Núcleo de Prisão em Flagrante da Justiça, na Av. ACM.

