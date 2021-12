Jovem é preso em flagrante por tráfico de drogas na Gamboa

Helton Oliveira dos Santos, de 21 anos, foi preso nesta terça-feira, 7, após ser flagrado com crack e 14 quilos de maconha na região conhecida como Gamboa de Baixo, em Salvador.

As drogas estavam escondidas em um matagal. Policiais do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) apreenderam também com o suspeito uma balança e embalagens plásticas pra acondicionar as drogas.

Conforme a polícia, ele confessou aos agentes que vendia drogas na região há cerca de um mês. Helton foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) e, depois, ao sistema prisional.

