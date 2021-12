Jovem é preso e menor apreendido por morte de professor

Nadson de Jesus Pepe, de 19 anos, foi preso no bairro de São Gonçalo do Retiro nesta quarta-feira, 16, por suspeita de envolvimento na morte do professor Deodarquison Aparecido Rego Pereira, de 45 anos, encontrado na noite da segunda-feira, 14, no apartamento onde morava, no bairro de Amaralina, em Salvador. Além de Nadson, a polícia apreendeu um jovem de 16 anos também suspeito de participação no crime.

O menor foi encaminhado à Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI), em Brotas. Já Nadson será apresentado nesta quinta-feira, 17, às 11 horas, no auditório da Polícia Civil, no Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), por Marcelo Sansão e Andréa Ribeiro, delegados da 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico).

O corpo do professor foi encontrado com mãos, pés amarrados e com sinal de esganadura. No local do crime foi encontrada uma faca. O cadáver ainda se encontra no Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IML) onde passa por perícia.

Até a manhã desta quarta-feira, 16, sete pessoas, entre amigos e familiares, foram ouvidas pela polícia. Duas delas informaram terem tido contato com o Deodarquison apenas no sábado, 12, e depois não conseguiram mais.

