Jovem é preso e menor apreendido por balear turista durante assalto em hotel

José Lucas Santos Nascimento, de 21 anos, foi preso e um adolescente de 15 anos apreendido nesta quinta-feira, 16, suspeitos de atirar contra o turista Rogério Ferreria da Silva, 42, durante assalto em um hotel, no Caminho das Árvores, em Salvador.

O caso aconteceu na quarta, 15, após a dupla se passar por cliente e cometer o crime no saguão do estabelecimento. A vítima, que tinha acabado de chegar com a família no hotel, foi baleada nas costas e teve os pertences levados.

O turista foi levado para o Hospital Geral do Estado (HGE), na Vasco da Gama. Ele permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), depois de passar por cirurgia e não corre risco de morte.

Localizados

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), o adolescente foi localizado no bairro do Nordeste de Amaralina, à tarde. Duas testemunhas reconheceram o menor, que também foi identificado por meio das câmeras de segurança.

No início da noite, José Lucas foi encontrado na mesma região, após uma operação que envolveu a Delegacia Especial de Proteção ao Turista (Deltur). Conforme a SSP, ele possui diversas passagens por tráfico de drogas

O adolescente foi ouvido na Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI) e, conforme a delegada responsável pelo caso, Tacione Vasconcelos, será solicitada a internação provisória dele. Já José Lucas será transferido para a 16ª Delegacia, na Pituba, onde o caso foi registrado.

