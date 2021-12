Jovem é preso e adolescente apreendido por praticar assaltos no subúrbio

Marcus Vinícius Costa dos Santos, de 24 anos, foi preso e um adolescente de 15 anos apreendido, na noite da segunda-feira, 10, suspeitos de assaltar transeuntes no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), eles estavam sendo procurados desde o último sábado, 8, após cometer crimes na localidade conhecida como Parquinho, no bairro de Periperi.

A dupla foi encontrada em um evento, na localidade de Praia Grande. Marcus Vinícius, que estava em liberdade provisória e sendo monitorado por tornozeleira eletrônica, e o menor, foram identificados por imagens de câmeras de segurança.

O jovem foi conduzido para Central de Flagrantes, na avenida ACM. Já o adolescente foi levado para a Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI), no bairro de Brotas. Ainda de acordo com a SSP, as vítimas fizeram os reconhecimentos e os suspeitos confessaram os crimes.

