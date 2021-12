Jovem é preso com revólver e drogas na Boca do Rio

Robson Antônio dos Santos, de 22 anos, foi preso em flagrante na madrugada desta quarta-feira, 28, ao ser encontrado sob posse de um revólver calibre 38 na localidade conhecida como Irmã Dulce, no bairro de Boca do Rio, em Salvador.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o suspeito foi preso por volta das 1h, durante um patrulhamento tático. As guarnições estavam intensificando o policiamento com objetivo de combater o tráfico de drogas na região quando realizaram a abordagem.

Ainda de acordo com o órgão, além do revólver com munição intacta, Robson também foi apreendido com sete porções de maconha. O suspeito foi encaminhado junto com os materiais para a Central de Flagrantes.

