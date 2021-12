Jovem é preso com revólver após assalto a ônibus no Largo do Tanque

Um jovem de 19 anos foi preso neste domingo, 6, após um assalto a ônibus no Largo do Tanque, em Salvador. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Emerson dos Santos Assis já possui diversas passagens por roubo de ônibus e a transeuntes.

O suspeito foi capturado por agentes da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Pirajá), que foram abordados por uma vítima que estava no ônibus.

O coletivo da empresa Integra trafegava na região com destino ao bairro do Itaigara, quando ocorreu o crime. “Localizamos o criminoso embarcando em uma van com um revólver calibre 38, um relógio e certa quantia em dinheiro”, disse o comandante da 9ª CIPM, major José Barros.

Emerson e o material apreendido foram encaminhados à Central de Flagrantes.

