Jovem é preso com pedras de crack e cocaína em Sussuarana

Moisés Ramos Lima, de 19 anos, foi preso na segunda-feira, 8, ao ser flagrado com drogas em uma pochete no bairro de Sussuarana, em Salvador. O jovem já tem passagem pela polícia por tráfico.

Conforme nota da Polícia Civil (PC-BA), policiais do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) desconfiaram da atitude do suspeito, que estava em uma localidade conhecida como Beco do Rute. Ele tentou fugir, mas foi capturado.

Dentro do acessório, foram encontradas 54 pedras de crack e 34 pinos de cocaína, embalados para venda e com o valor estampado nas embalagens. Moisés está à disposição da Justiça. Não foi informado a delegacia que jovem foi encaminhado.

Drogas já estavam etiquetadas e prontas para a comercialização (Foto: Divulgação | PC-BA)

