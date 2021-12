Jovem é preso com drogas que seriam vendidas na Lavagem do Bonfim

Felipe Jesus Silva, de 21 anos, foi preso na terça-feira, 9, ao ser flagrado com drogas em um condomínio, localizado no bairro da Calçada, em Salvador. Alguns suspeitos que estavam com o jovem fugiram por um matagal.

Segundo as investigações do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), quatro quilos e meio de maconha e as 150 pedras de crack estavam sendo fracionados para serem comercializados também durante a Lavagem do Bonfim, nesta quinta-feira, 11.

Conforme nota da Polícia Civil (PC-BA), ao perceber a ação de policiais do Draco, parte do grupo pulou o muro do conjunto habitacional Pilar. Apenas Felipe foi detido com 50 pedras de crack e meio quilo de maconha, que ele tentou dispensar.

Os comparsas, que conseguiram fugir, jogaram parte dos entorpecentes em um matagal, localizado nos fundos do imóvel. Após buscas, os policiais encontraram mais quatro quilos de maconha e cerca de 100 pedras de crack.

Felipe está custodiado e à disposição da Justiça. Não foi informado o local em que o jovem está detido. Todo o material apreendido foi encaminhado para perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

A polícia encontrou quatro quilos e meio de maconha e 150 pedras de crack (Foto: Divulgação | PC-BA)

adblock ativo