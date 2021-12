Jovem é preso com doze celulares após assaltar ônibus no Retiro

Um jovem de 23 anos foi preso, na tarde da última sexta-feira 3, com cerca de doze celulares roubados. Ruan Everton Almeida dos Santos foi perseguido e alcançado pelos policiais após assaltar passageiros de um ônibus no bairro da Fazenda Grande do Retiro.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), os militares faziam rondas em uma localidade conhecida como "Jaqueira do Carneiro", quando populares informaram sobre um roubo a coletivo. As buscas foram iniciadas e o suspeito, que tentou fugir, acabou capturado.

Com Ruan, foram apreendidos 12 celulares, quatro relógios, carteiras, entre outros objetos. As vítimas fizeram o reconhecimento do homem e recuperaram os seus bens.

