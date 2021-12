Jovem é preso com carro roubado em estacionamento de supermercado

Caio Santana da Silva, de 20 anos, foi preso por investigadores do Jaguar 2, da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), na quarta-feira, 21, no estacionamento do supermercado Extra, da Rótula do Abacaxi, em Salvador. Ele estava dentro do Hyundai HB20 prata roubado e com placa clonada [FJP-3968].

Segundo Getúlio Barbosa, coordenador do Serviço de Investigação (SI) da DRFRV, o veículo, de placa original PJQ-7606, foi roubado no dia 15 deste mês, na rua Rio Trobogi, no bairro de Piatã, por dois homens armados. Caio foi autuado em flagrante por receptação de veículo roubado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Barbosa afirmou ainda que a polícia investiga se Caio estava fazendo levantamento de área para um possível roubo ao estabelecimento comercial. “Ouvimos um áudio no celular dele. Uma mulher pede que ele roube as armas e os coletes à prova de bala dos seguranças”, contou o policial.

Ainda conforme ele, Caio foi autuado na DRFRV em 2017, por roubo de carro e porte ilegal de arma.

