Jovem é preso com armas e drogas em São Marcos

Um jovem de 19 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso na quarta-feira, 29, ao ser flagrado por policiais do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) com armas e drogas no bairro de São Marcos, em Salvador.

Os policiais chegaram na rua Pituaçu após uma denúncia anônima que indicava um suspeito de tráfico de drogas. Ao chegar no local, o jovem foi capturado com seis celulares, um simulacro, duas facas, R$ 36 em dinheiro, cocaína, crack, maconha, além de embalagens para acondicionar drogas.

O suspeito, que já havia sido indiciado por homicídio, foi encaminhado para a Central de Flagrantes, na avenida ACM, e ficará à disposição da Justiça.

