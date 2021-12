Jovem é preso com arma utilizada em assalto à ônibus

Um jovem foi preso em flagrante na manhã desta terça-feira, 18, por policiais do Grupo de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc), no bairro de Cosme de Farias, em Salvador. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o suspeito, identificado como Alex Gomes Cirqueira, estava em posse de uma arma de fogo, do tipo garrucha calibre 22.

De acordo com o titular do Gerrc, delegado Glauber Uchiyama, a arma encontrada com Alex Gomes foi utilizada no assalto a um coletivo, na Avenida Oceânica, na última quarta-feira, 12. “Além de ser autuado em flagrante por porte ilegal de arma, a participação dele em assaltos em ônibus também será investigada”, explica o delegado em nota.

O suspeito encontra-se à disposição da Justiça.

