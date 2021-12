Jovem é preso com arma em festa "Paredão" no Alto do Coqueirinho

Um jovem foi preso na noite do último sábado 14, com uma pistola calibre 40 durante uma festa "Paredão", no bairro do Alto do Coqueirinho, em Salvador. A polícia chegou até a festa, que era irregular, após denúncias anônimas.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), com a chegada dos militares, Felipe Miranda da Silva, conhecido como "Taco Preso", chegou a tentar fugir. Com o jovem foram apreendidos uma arma, carregador e munições.

O caso foi registrado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro da Pituba.

