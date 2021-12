Jovem é preso com 92 pedras de crack no subúrbio ferroviário

Apontado pela polícia por envolvimento com o tráfico de drogas, Rogério Dias da Silva, conhecido como 'Zoe Bananeiras', de 24 anos, foi preso na tarde desta quarta-feira, 17, com 92 pedras de crack, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, policiais da 14ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Lobato) faziam rondas na localidade conhecida como Manoel Monte, no bairro de Plataforma, quando flagraram o suspeito.

Além da droga, foram apreendidos uma carteira, uma mochila preta, um aparelho celular e R$ 14. Rogério Dias foi encaminhado à 29ª Delegacia Territorial (DT/Plataforma).

Dois de Julho​

Em uma ação da Polícia Militar (PM-BA) no bairro Dois de Julho, também na tarde desta quarta, foram apreendidos 59 pacotes de maconha em um casarão abandonado. Ninguém foi detido.

A droga, que estava dentro de um saco plástico, foi achada na região conhecida Areal de Baixo, durante patrulhamento de unidades do 18º Batalhão de Polícia Militar (BPM/Pelourinho).

Pronta para comercialização, a maconha foi encaminhada para a Central de Flagrantes, na avenida ACM.

