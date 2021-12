Jovem é preso com 3 kg de maconha na Boca do Rio

Cerca de três quilos de maconha foram apreendidos na manhã desta terça-feira, 14, com Douglas Souza Santos, de 20 anos, no bairro da Boca do Rio, em Salvador.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA) informou que ele foi abordado, por volta das 11h30, por uma equipe das Rondas Especias (Rondesp), na frente da sua casa, localizada no Alto do São Francisco,

Durante averiguação, Douglas foi flagrado com cocaína e, segundo a SSP, confessou que tinha mais drogas na residência. Após realizar buscas, foram encontrados aproximadamente três quilos e uma bucha de maconha, nove pinos e uma pedra de cocaína e uma balança, além de um celular.

Douglas foi preso em flagrante e todo o material apreendido levado para a 9ª Delegacia Territorial (DT/Boca do Rio).

Material apreendido pela polícia na casa do suspeito

