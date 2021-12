Jovem é presa com 9kg de haxixe no aeroporto de Salvador

Uma jovem não identificada de 23 anos foi presa no sábado, 24, após dembarcar com 9,32kg de haxixe, droga derivada da maconha, no aeroporto de Salvador. Segundo a Receita Federal, a jovem vinha de Lisboa, capital de Portugal.

Os agentes da Receita Federal que estavam de plantão identificaram a droga nas imagens do raio-X. Os pacotes estavam escondidos em um fundo falso da mala da jovem. Outros pacotes foram encontrados na mochila.

A jovem, que é de Curitiba, mas mora em Andorra, na Europa, foi encaminada com a dorga para a Polícia Federal.

