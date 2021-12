Jovem é presa com 12 kg de maconha no Parque São Cristóvão

Letícia Santos Lima, de 18 anos, foi presa em flagrante com 12 kg de maconha nesta quarta-feira, 16, no Parque São Cristóvão, em Salvador. Ação foi realizada por policiais das Rondas Especiais (Rondesp/Atlântico), na localidade conhecida rua do Bom Natal.

Os policiais realizavam uma ronda na região quando identificaram alguns suspeitos, que, ao perceberam a presença dos PMs, fugiram. Na perseguição, a equipe entrou numa casa e encontrou Letícia com 12 quilos de maconha, 300 gramas de cocaína, alguns itens para preparo e venda de drogas, dois celulares, munições e cartuchos de revólveres.

A suspeita foi encaminhada com o material aprendido para a 12ª Delegacia Territorial (DT/Itapuã).

Material encontrado na casa de Letícia

adblock ativo