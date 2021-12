Jovem é morto em frente a igreja em Mata Escura

Um jovem foi assassinado na noite desta segunda-feira, 5, em frente à igreja Universal do Reino de Deus, no bairro de Mata Escura, em Salvador. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), Victor Silva Alves dos Santos, 22 anos, foi baleado na cabeça, tórax, pescoço e orelha.

O rapaz não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Não há informações sobre a autoria e a motivação do homicídio. O crime aconteceu por volta das 21h40.

