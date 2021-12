Jovem é morto e polícia acha pichações do Bonde do Coroa no local

Um jovem de 17 anos foi morto na noite deste domingo, 12, na rua Jacob de Carvalho, no bairro de Águas Claras, em Salvador. De acordo com as informações da Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), foi encontrado, próximo ao corpo do rapaz, pichações que fazem referência ao Bonde do Coroa. Este grupo, segundo investigações preliminares da polícia, seria uma ramificação da facção criminosa Bonde do Maluco (BDM).

Ainda segundo o órgão, o corpo da vítima, identificada pelas inicias J.S.de J, foi encontrado por volta das 21h20. Ela teria ligação com o tráfico de drogas na região. O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) vai investigar o caso.

