Jovem é morto e outro fica ferido no São João do Cabrito

Um jovem de 18 anos morreu e outro de 33 ficou ferido na madrugada desta quinta-feira, 5, na rua dos Ferroviários, próximo à Igreja Batista Pentecostal Monte Sinai, no bairro São João do Cabrito, no Subúrbio de Salvador.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), quatro homens passaram em um veículo branco e atiraram. Marcos Paulo dos Santos Ramos foi atingido e morreu no local.

A outra vítima, Paulo Santana Morais ficou ferido. Ele foi socorrido por familiares para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), de Paripe. O estado de saúde é desconhecido.

Agentes do Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc) foram ao local para remoção do corpo e realização de perícia.

Ainda não há informações sobre quem os autores nem a motivação do crime. O caso é investigado pela polícia.

