Jovem é morto com tiro de fuzil no Rio Vermelho

O jovem Ramom Conceição Gonçalves, de 20 anos, foi baleado e morto com um tiro de fuzil na madrugada deste sábado, 23, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. O crime aconteceu por volta das 0h30, na rua Manoel Rangel, atrás do Hotel Apartment Ondina Porto.

De acordo com Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), a vítima foi atingida por diversos disparos, sendo um deles com tiro de fuzil no tórax. Ele não resistiu e morreu no local.

Ramon já tinha passagem pela polícia, informou a Stelecom, mas os motivos pelos quias havia sido presos não foi divulgado. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o crime.

