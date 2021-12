Jovem é morto após reagir a assalto a ônibus na avenida Paralela

O zelador Enéas Santos Santana, de 21 anos, foi morto a facadas após reagir a um assalto a ônibus na manhã deste sábado, 20, na avenida Paralela. O crime aconteceu por volta das 5h47, próximo à passarela do Shopping Paralela (sentido centro).

De acordo com informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), a vítima estava em um coletivo, que fazia a linha Mussurunha - Barra I, quando um homem entrou e roubou os passageiros.

Após o suspeito descer do veículo, Enéas o seguiu para recuperar os pertences roubados e, ao entrar em luta corporal com o bandido, acabou sendo esfaqueado na região do peito e axilas.

Ainda segundo a Stelecom, policiais estiveram no local e isolaram a área do crime. Eles fizeram rondas na região, mas não localizaram o suspeito.

