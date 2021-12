Jovem é morto ao parar para conversar com colega quando ia visitar avó

Um jovem foi morto quando ia visitar a avó no bairro de Pau da Lima, em Salvador, na noite desta segunda-feira, 20, por volta das 21 horas. Pablo Felipe Modesto da Silva, 21 anos, foi à rua Colina Azul levar um dinheiro para a idosa a pedido da mãe.

No caminho, ele parou para conversar com o adolescente identificado pelas iniciais M.C. dos S. P, 16 anos. Durante o bate-papo, os dois foram surpreendidos por dois homens que chegaram atirando. Pablo e o adolescente foram atingidos nas costas, na cabeça e no tórax.

Segundo a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), existem indícios de que o rapaz de 16 anos tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Contudo, não há informações de participação de Pablo com crimes. A motivação e autoria do duplo homicídio são desconhecidas.

adblock ativo