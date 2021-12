Jovem é morto a tiros por dupla no Jardim Cruzeiro

Após passar seis dias sendo 'caçado' por um grupo rival, Márcio Alessandro Moraes Vieira Júnior, 20 anos, o Rato, foi localizado no início da tarde desta quinta-feira, 31, e morto com mais de 10 tiros, no Jardim Cruzeiro.

Ele foi apontado como o autor da morte do adolescente Bruno Luis dos Santos Fonseca Silva, 17, no último sábado, 26, no Caminho de Areia, e, desde então, estava sendo procurado, segundo um PM. "A foto dele estava circulando no zap [WhatsApp], os caras queriam matá-lo", conta o soldado.

Rato estava na Praça 15 de Agosto, na Rua Duarte da Costa, quando dois homens chegaram atirando. No local, a perícia encontrou projéteis de pistola .40 e de revólver calibre 38. Conforme o PM, apesar da Polícia Civil tratar a morte do adolescente como latrocínio [roubo com resultado morte], o garoto foi morto por estar devendo algo a Rato.

"Ele tentou pegar o celular como forma de pagamento. Mas o adolescente se recusou a entregar e ele atirou", revelou o policial. Ele não informou o que Bruno estava devendo a Rato.

Estava dando trabalho

Um investigador da 3ª Delegacia do Bonfim afirmou que Rato já vinha sendo investigado por policiais da unidade há algum tempo. "Ele estava nos dando muita dor de cabeça, cometendo alguns crimes na área", revelou o policial. Ainda de acordo com ele, Rato já havia sido preso na delegacia.

O agente disse ter ouvido a informação sobre o envolvimento de Rato na morte do adolescente. Entretanto, afirmou não ter informações sobre o fato.

DHPP vai apurar mortes

De acordo com a delegada Marilene Lima, do Departamento de Homicídios (DHPP), familiares de Rato contaram que ele era usuário de drogas e cometia pequenos furtos no bairro. "A família não falou muita coisa. Vamos investigar se essa informação dele ter matado o adolescente procede", disse a delegada.

Na praça onde ele foi morto, funciona um ponto de tráfico de drogas. As mortes de Bruno e de Rato são investigadas pela 3ª Delegacia de Homicídios Baía de Todos os Santos (DH/BTS), pela delegada Cristiane Oliveira.

