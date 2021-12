Jovem é morto a tiros na Capelinha de São Caetano

Ramon Maurício Maciel, 23 anos, foi executado na tarde deste domingo, 17, na rua Elisabete, uma transversal da Rua Padre Antônio Vieira, na Capelinha de São Caetano. Ele foi morto com, pelo menos, cinco tiros de pistola e espingarda calibre 12, enquanto bebia cerveja com amigos na porta do Restaurante e Lanchonete Bons Amigos.

Ramon ainda tentou correr, mas caiu ao lado de um veículo Honda Fit que estava estacionado no local. Segundo a delegada Ana Cláudia, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o rapaz foi assassinado por traficantes de drogas que atuam no bairro do Lobato, no Subúrbio Ferroviário.

Ainda de acordo com ela, familiares não informaram se Ramon tinha envolvimento com a criminalidade ou se estava sofrendo ameaças. Sob anonimato, um amigo do jovem afirmou que ele era trabalhador e não tinha inimigos. “Era muito gente boa, trabalhava em uma seguradora de veículos”, disse.

Guerra de facções

Segundo uma fonte policial, Ramon pode ter sido morto por causa de uma desavença entre integrantes da facção Bonde do Maluco (BDM), que atua no final de linha da Capelinha de São Caetano. Ele afirmou que, embora o BDM comande o tráfico de drogas no bairro, houve uma racha no grupo e os traficantes estão em guerra.

“O final de linha é o limite. Todo mundo é da Capelinha, mas o pessoal que mora do lado que dá no Lobato está brigando com o da Barriquinha (localidade da Capelinha de São Caetano). Quem mora de um lado não pode passar para o outro”, afirmou.

A rua onde Ramon foi morto é um dos acessos a Barriquinha. Ele também morava lá. O policial não soube informar se o rapaz integrava algum grupo.

Policiais acompanham levantamento cadavérico (Foto: Andrezza Moura | Ag. A TARDE)

