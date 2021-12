Jovem é morto a tiros em frente a centro espírita no bairro de Itapuã

Um homem identificado como Danilo Reis do Vale, de 21 anos, foi morto a tiros na manhã deste sábado, 7, na rua Misael Tavares, bairro de Itapuã, em Salvador. As informações são da Polícia Militar (PM-BA).

De acordo com a PM, o crime ocorreu por volta das 5h10, em frente ao Centro Espírita Manoel Philomeno de Miranda. No ocorrido, os disparos teriam atingido a cabeça de Danilo que não resistiu e morreu no local.

Em nota, foi informado que as equipes realizaram o isolamento da área e solicitaram aos agentes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) para a remoção do corpo.

Não há informações acerca da motivação e nem da autoria dos disparos.

